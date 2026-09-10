Día del Maestro: reconocimiento y homenaje a los docentes de Balcarce

El Teatro Municipal “Luis A. Conti” fue escenario esta mañana del acto central por el “Día del Maestro”, una ceremonia que reunió a autoridades, representantes de instituciones educativas, docentes en actividad, jubilados, estudiantes y miembros de la comunidad.

El acto fue coordinado por la Escuela “República Argentina” y se desarrolló en el marco de la conmemoración que cada 11 de septiembre recuerda a Domingo Faustino Sarmiento. La jornada estuvo centrada en el reconocimiento a la tarea cotidiana de los docentes y en el valor de la educación como herramienta de formación y acompañamiento de las nuevas generaciones.

Uno de los momentos destacados fue el ingreso de las banderas de ceremonia del Jardín de Infantes y de la Escuela “República Argentina”, junto con las enseñas de distintas instituciones educativas del distrito. En esta oportunidad, docentes jubilados tuvieron a su cargo el traslado de las banderas, como reconocimiento a sus trayectorias dedicadas a la educación.

Durante la ceremonia también se realizó una mención especial a los docentes que durante 2026 accedieron a cargos titulares. En ese marco, tuvo lugar la tradicional promesa de quienes alcanzaron destino definitivo, instancia acompañada por la Inspectora Jefa Distrital de Enseñanza, licenciada Juana Benítez.

La ceremonia incluyó la entonación del Himno Nacional, interpretado por el profesor Leandro Blanco, y del Himno a Sarmiento.

También hubo un momento destinado a recordar a educadores fallecidos y, particularmente, a Martina Alloco, docente del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 32. En su memoria se realizó un minuto de silencio y posteriormente Claudia Sarmiento compartió unas palabras de homenaje.

“La escuela de hoy es sostén, refugio y cuidado”

La directora de la Escuela “República Argentina”, Melisa Urrizola, destacó el significado de la fecha y sostuvo que, pese a las transformaciones registradas en el sistema educativo, permanece vigente la esencia de la profesión docente.

Al referirse a Sarmiento, lo definió como “un hombre notable de nuestra historia” y remarcó su condición de uno de los primeros dirigentes en comprender la importancia de la educación, las escuelas y la formación de maestros.

Urrizola puso el foco en los desafíos actuales de quienes trabajan en las aulas. “Ser maestro o maestra no es solo transmitir contenidos que entran en un pizarrón”, expresó, al destacar que cada jornada implica recibir a estudiantes con sus propias historias, sueños y sentimientos.

En esa línea, afirmó que “la escuela de hoy es sostén, refugio y cuidado”, y reivindicó el papel de los educadores en el acompañamiento de las trayectorias personales y escolares.

La directora también se refirió a la responsabilidad que implica trabajar con niños y adolescentes y a la huella que cada docente puede dejar en sus estudiantes. “Algo de nosotros quedará en ellos y los acompañará en su vida”, sostuvo.

“Educar es formar”

Por su parte, la presidenta del Consejo Escolar, profesora María Teresa Cerono, centró su mensaje en las transformaciones experimentadas por la educación y en aquellos aspectos que permanecen como pilares de la tarea docente.

Recordó que el “Día del Maestro” se conmemora en memoria de Sarmiento, fallecido un 11 de septiembre, y destacó su concepción de la educación como una herramienta para transformar la sociedad y construir futuro.

Cerono señaló que desde aquella época hasta la actualidad cambiaron las aulas, las herramientas, la tecnología, las formas de enseñar y las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, remarcó que “educar no consiste únicamente en transmitir información”.

En ese sentido, planteó la necesidad de formar personas capaces de crear, proyectar y desenvolverse con honestidad y constancia, además de contar con herramientas para afrontar y adaptarse a los cambios.

Hacia el final de su intervención, dejó planteado un interrogante dirigido a la comunidad educativa: “¿Qué hacemos cada uno de nosotros para sostener este sistema?”, como una invitación a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva frente a los desafíos de la educación.

La mirada de la educación privada

También participó de la ceremonia la Inspectora Jefa Regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada, profesora María Rojas, quien acompañó la celebración y brindó unas palabras alusivas a la fecha.

Su intervención incorporó la mirada de la educación de gestión privada a una jornada que reunió a representantes de distintos sectores. En ese marco, destacó el valor de la tarea docente y la importancia de continuar fortaleciendo el compromiso con la enseñanza y el acompañamiento de los estudiantes.

Reconocimiento a docentes jubilados

Otro de los momentos significativos fue el homenaje a los docentes jubilados durante el presente ciclo lectivo.

Más de treinta educadores recibieron una distinción por sus años de dedicación a la enseñanza. Las reconocimientos fueron entregados junto a las inspectoras presentes y los homenajeados participaron posteriormente de una fotografía grupal.

La presencia de quienes culminaron su actividad profesional permitió reunir a distintas generaciones de educadores y poner en valor las trayectorias desarrolladas en diferentes establecimientos del distrito.

Un cierre artístico

El cierre estuvo a cargo de la propuesta “Lo que no entra en el boletín”, bajo la dirección del profesor de Teatro Sebastián “Nito” Lezcano, con la participación de estudiantes de tercera sección del Nivel Inicial y de tercero y quinto año del Nivel Primario de la Escuela “República Argentina”.

La presentación reflejó aquellos aprendizajes que exceden las calificaciones y que se construyen a través del encuentro, la solidaridad, la convivencia, los errores, los intentos y los vínculos.

Como complemento, el profesor Leandro Blanco presentó una canción junto a estudiantes de sexto año, quienes participaron con violines, piano y percusión.

De esta manera concluyó el acto central por el Día del Maestro, una jornada que tuvo como eje el reconocimiento a las trayectorias docentes, el homenaje a quienes ya no están y la valoración de la educación como una tarea cotidiana.