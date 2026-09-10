Bonaerenses: tres nadadores a la final provincial

La natación tuvo su jornada regional de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata, con una destacada participación de la delegación juvenil del Club Racing, que logró excelentes resultados y obtuvo tres clasificaciones para la final provincial.

La competencia se desarrolló en el Natatorio “Alberto Zorrilla”, ubicado en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” de la ciudad balnearia, donde los representantes del club, a cargo del profesor Facundo Lazo, afrontaron las distintas pruebas de la disciplina.

Como resultado de su muy buena actuación, tres nadadores de Racing lograron quedarse con el primer puesto en sus respectivas especialidades y, de esta manera, aseguraron su lugar en la instancia decisiva de los Juegos Bonaerenses.

Los clasificados son Maia Rodríguez, ganadora en los 100 metros Pecho; María Elena Luro, primera en los 100 metros Libre; y Francisco Latorre, vencedor en los 100 metros Espalda.

De esta manera, los tres jóvenes representarán nuevamente al Club Racing en la final provincial de los Juegos Bonaerenses, que se llevará a cabo entre el 19 y el 23 de octubre.