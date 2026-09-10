Motociclista herida en un accidente de tránsito

Una mujer que circulaba en motocicleta resultó herida este jueves por la mañana tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de avenida Pueyrredón (39) y calle 12.

De acuerdo con la información recabada, el hecho se produjo cuando un automóvil Volkswagen Voyage realizó una maniobra para esquivar a otro vehículo. En esas circunstancias, terminó impactando contra la motocicleta que circulaba por el sector.

Como consecuencia del choque, la conductora de la moto sufrió golpes y debió ser asistida en el lugar por personal del SAME, que arribó a la zona a bordo de una ambulancia.

En el lugar también trabajaron agentes de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes intervinieron para ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de investigación.

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