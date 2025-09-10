Allanamientos por hurto en Villa Laguna Brava

En el marco de una investigación por hurto, personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce, realizó dos allanamientos en domicilios ubicados sobre la Ruta 226, a la altura de los kilómetros 39,5 y 40, en la zona de Villa Laguna Brava.

La causa se inició el 3 de septiembre, a partir de la denuncia realizada por Guillermo Montenegro, de 54 años, quien manifestó la sustracción de un cajón de herramientas, amoladoras, atornilladoras y otros elementos de mano. Según lo indicado, los objetos se encontraban en la caja de su camión al momento del hecho, ocurrido en Villa Laguna Brava.

Tras tareas investigativas, el personal policial logró identificar al presunto responsable, un hombre de 28 años domiciliado en la misma zona, lo que motivó la solicitud y posterior otorgamiento de las órdenes de allanamiento.

Como resultado del procedimiento, se logró la identificación formal del imputado y el secuestro de la indumentaria que habría sido utilizada durante el hecho. En el segundo domicilio inspeccionado, el resultado fue negativo.

La UFI Descentralizada Balcarce, a cargo del Dr. Rodolfo Moure, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 2, subrogado por el Dr. Saúl Roberto Errandonea, dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de “Hurto” para el imputado, sin adoptar medidas restrictivas de su libertad.