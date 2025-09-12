Allanamientos por narcomenudeo en Balcarce: un aprehendido y secuestro de estupefacientes

En la tarde del jueves, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Balcarce llevó a cabo dos allanamientos y órdenes de requisa personal en el marco de investigaciones por presunta comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en calle 34 entre 9 y 11, y en Avenida Suipacha (32) entre calles 11 y 13. Como resultado de las diligencias, se procedió al secuestro de estupefacientes del tipo marihuana, un arma de fuego tipo revólver en condiciones de disparo y otros elementos de interés para la investigación.

Las actuaciones se iniciaron en el mes de agosto de este año, a partir de denuncias anónimas realizadas a través del sistema online, en las que se señalaba que en ambos domicilios se estaría llevando a cabo venta de drogas.

A partir de estas denuncias, personal de la Subdelegación de Drogas Ilícitas inició tareas investigativas que permitieron identificar a personas de sexo masculino presuntamente vinculadas con la comercialización de estupefacientes desde sus viviendas. Las órdenes de allanamiento fueron emitidas por los Juzgados de Garantías N° 4 y N° 5 y supervisadas por Unidad Fiscal local.

Como consecuencia de los resultados obtenidos, se procedió a la aprehensión de un hombre de 75 años, quien será trasladado a la ciudad de Mar del Plata para prestar declaración en los términos del Artículo 308 del Código Procesal Penal.