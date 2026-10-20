Allanaron una vivienda en Primera Junta y secuestraron elementos de interés para una causa por amenazas agravadas

El procedimiento se realizó durante la tarde del lunes, en la zona de calle Primera Junta (1), entre 30 y avenida Suipacha (32). El sospechoso fue notificado de la formación de una causa por amenazas agravadas y lesiones.

Personal de la Policía de Seguridad Comunal de Balcarce, en conjunto con efectivos de la SubDDI local, llevó adelante durante la tarde del lunes una diligencia judicial de allanamiento en el marco de una investigación por amenazas agravadas.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en la zona de calle Primera Junta (1), entre 30 y avenida Suipacha (32), con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Balcarce.

Durante el operativo, los efectivos procedieron al secuestro de elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

Asimismo, la persona sindicada como presunta autora del hecho fue notificada de la formación de una causa por los delitos de amenazas agravadas y lesiones.

La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía Descentralizada de Balcarce.