José Luis Costa respondió a Reino sobre los plaguicidas: “La cautela que exige la ley no es esperar, es actuar”

El ingeniero agrónomo José Luis Costa, investigador principal retirado del INTA Balcarce, se pronunció sobre las declaraciones del intendente Esteban Reino, quien pidió “cautela” en el debate relacionado con la presencia de plaguicidas en el ambiente.

A través de una nota titulada “Cautela, sí: la que manda la ley”, Costa sostuvo que el principio precautorio establecido en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente 25.675 determina que, ante el peligro de un daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no debe utilizarse como argumento para postergar medidas de prevención.

En ese sentido, afirmó que “la cautela que exige la ley no es esperar; es actuar antes de tener todas las respuestas”.

El investigador también defendió los resultados del proyecto SPRINT, al señalar que fueron obtenidos mediante protocolos armonizados con laboratorios europeos y publicados en revistas científicas con evaluación de especialistas. Según explicó, los estudios evidenciaron exposición a mezclas de plaguicidas en suelo, agua, polvo doméstico y personas.

Asimismo, mencionó un relevamiento de agua de consumo realizado en gran parte de la provincia de Buenos Aires, en el que el 9% de las muestras de agua de red y el 18% de las provenientes de pozos rurales superaron el umbral de referencia europeo. No obstante, aclaró que ese estudio no incluyó datos de la red de Balcarce.

Costa también advirtió que el cumplimiento de los análisis municipales del agua no resulta suficiente para descartar riesgos, debido a que la normativa argentina no contempla buena parte de los plaguicidas utilizados actualmente.

En relación con las responsabilidades del Estado, consideró que el Municipio puede adoptar medidas concretas, como incorporar plaguicidas a los análisis del agua, monitorear arroyos y lagunas, publicar los resultados y avanzar en el tratamiento de proyectos que permanecen en comisión.

Finalmente, rechazó que la presentación de los estudios haya generado una alarma injustificada y sostuvo que se dieron a conocer datos científicos junto con posibles líneas de acción.

“Aplicar el principio precautorio es, justamente, la cautela que Balcarce necesita”, concluyó.