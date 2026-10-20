Suspendieron definitivamente la Estudiantina 2026 en Balcarce

La Estudiantina 2026 de Balcarce fue suspendida definitivamente luego de los distintos episodios de violencia registrados desde el inicio de la competencia. La decisión se formalizó a través de un comunicado de Jefatura Distrital, después de que varios establecimientos educativos comenzaran a retirarse de la actividad ante los hechos de público conocimiento.

La edición de este año había sido pensada, como tantas otras, como una fiesta para los estudiantes. Sin embargo, el desarrollo de las actividades quedó marcado por incidentes entre alumnos y otras personas que no estarían vinculadas a ningún establecimiento educativo.

Durante la jornada del lunes se registraron enfrentamientos en los que debieron intervenir docentes. Frente a esa situación, las autoridades educativas habían advertido que, ante un nuevo episodio de violencia, la Estudiantina sería suspendida.

Pese a esa advertencia, los hechos continuaron durante la mañana en sectores aledaños a la Escuela Técnica. En ese contexto, un menor resultó herido con un elemento punzante, lo que determinó el cese inmediato de las actividades previstas para esa jornada.

Finalmente, las autoridades resolvieron suspender la totalidad de la edición 2026, poniendo fin a la competencia.

El futuro de la Estudiantina, en revisión

En medio de esta situación, cabe destacar que la mayoría de los estudiantes intentó participar respetando el espíritu de la propuesta, concebida como un espacio de encuentro, integración y recreación. Sin embargo, los episodios protagonizados por algunos participantes terminaron condicionando el desarrollo de la actividad.

La decisión también abrió interrogantes sobre el futuro de la Estudiantina. Además de la suspensión de este año, se analizarían cuestiones de fondo vinculadas con su organización y continuidad, al punto de que no se realizaría una nueva edición durante 2027.

De esta manera, una propuesta que tradicionalmente buscó reunir a los jóvenes de Balcarce quedó interrumpida por los hechos de violencia, mientras se evalúa qué sucederá con la iniciativa en los próximos años.