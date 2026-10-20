Virginia Aparicio fue escuchada en la Legislatura bonaerense

La doctora Virginia Aparicio fue recibida por diputados provinciales de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense, en una reunión que tuvo como eje el rechazo al pedido de exoneración en su contra y la preocupación por las consecuencias que podría tener sobre la actividad científica.

El encuentro fue gestionado por José Ignacio Otegui, responsable de La Cámpora en Balcarce, ante el diputado Cote Rossi. Cabe señalar que Otegui, además de su participación política, es uno de los 73 voluntarios que forman parte del Proyecto SPRINT.

También participaron los diputados Micaela Olivetto, Avelino Zurro y Ariel Archanco, junto a los concejales balcarceños Viviana Erreguerena y Javier Menonne.

Durante la reunión, uno de los principales temas abordados fue la preocupación por la salud pública a partir de los resultados del Proyecto SPRINT. En ese marco, se planteó la necesidad de analizar qué herramientas pueden desarrollarse para promover un uso responsable y sustentable de los agroquímicos.

Por otra parte, el diputado Rossi presentó un proyecto de repudio al pedido de exoneración de Aparicio. Según se expresó durante el encuentro, la medida contra la investigadora podría constituir un antecedente de presión sobre otros profesionales de la ciencia que decidan investigar cuestiones que involucren a sectores de poder.

La reunión se produjo luego de la presentación que Aparicio realizó ante el Honorable Concejo Deliberante de Balcarce, donde expuso los resultados del Proyecto SPRINT ante concejales y vecinos, en una jornada que generó distintas reacciones.