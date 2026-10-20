Un menor de 16 años fue aprehendido tras apuñalar a otro

Una confrontación entre varios masculinos registrada en Av Suipacha (32), entre Cereijo (31) y 33, motivó la intervención del personal policial y derivó en la aprehensión de un menor de 16 años, señalado como el presunto autor de una agresión con un elemento punzante.

Según se informó, tras el enfrentamiento, minutos más tarde se tomó conocimiento del ingreso al hospital de un adolescente de 16 años que presentaba una herida punzocortante en la zona del omóplato.

A partir de las tareas investigativas realizadas, el personal policial logró identificar y aprehender a otro menor de la misma edad, quien había sido sindicado como el autor de la agresión.

En tanto, la víctima recibió las curaciones correspondientes y posteriormente fue dada de alta médica, debido a que las lesiones eran de carácter superficial.

Tras mantener comunicación con el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, se dispuso que el menor imputado fuera trasladado durante la tarde a la sede de Tribunales para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.