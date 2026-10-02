Alumnas de la Escuela de Arte entregaron una obra que recupera la memoria de Balcarce

La producción artística formó parte de la muestra “Grabando la memoria de Balcarce”, realizada en el marco de las actividades por el 150º aniversario de la ciudad. La pieza quedará expuesta en dependencias municipales.

En el marco de las actividades por el 150º aniversario de Balcarce, alumnas de la Escuela de Arte “Astor Piazzolla” realizaron la entrega de una producción artística que formó parte de la muestra “Grabando la memoria de Balcarce”, que durante septiembre pudo visitarse en el Palacio Municipal.

Las estudiantes estuvieron acompañadas por la directora del establecimiento, Gloria Álvarez. La obra fue recibida por el intendente Esteban Reino y la directora de Juventud, Dolores Cerviño, y quedará expuesta en dependencias municipales.

La propuesta surgió a partir de los talleres de Grabado y Lenguaje Visual, con el objetivo de recuperar, a través del arte, diferentes elementos vinculados con la identidad colectiva de la ciudad: los espacios habitados, los paisajes, las historias compartidas y las experiencias que atraviesan a la comunidad.

Las producciones realizadas por las estudiantes incluyeron representaciones de distintos aspectos de Balcarce, entre ellos su arquitectura, la naturaleza, la actividad agropecuaria, los pobladores originarios y escenas de la vida cotidiana, tanto del pasado como del presente.

Desde la institución destacaron que, además de su valor artístico, la experiencia representó una instancia de aprendizaje y difusión cultural, al permitir que trabajos realizados en el ámbito educativo trasciendan las aulas y puedan ser conocidos por nuevos públicos.

En ese sentido, remarcaron la importancia de fortalecer el vínculo entre la formación artística y la comunidad, generando espacios donde las producciones de los estudiantes puedan integrarse al patrimonio cultural local.

La pieza que ahora se incorpora al patrimonio expositivo municipal fue realizada por las alumnas Luz Barragán Zabaliche, María Joana Potín y Luz Delmira Iturricastillo, bajo la coordinación de las profesoras Virginia González y Alicia Garciarena.