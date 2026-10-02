El Club de Leones realizó una nueva donación al Hospital Municipal

El equipamiento fue adquirido con fondos recaudados durante la 8ª edición del Desafío de los Leones y será destinado a las áreas de Oncología y Pediatría del Hospital “Dr. Felipe A. Fossati”.

En el marco de la visita del gobernador del Distrito “O” 3 del Club de Leones, Cristian Bousquet, el Club de Leones de Balcarce realizó una nueva contribución al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”.

Días pasados, representantes de la institución, encabezados por su titular, María de los Ángeles Rodríguez, hicieron entrega de equipamiento al director del nosocomio, Dr. Alejandro Cano (h), y al director asociado, Javier Reino.

La donación consistió en una bomba de infusión destinada a la Sala de Oncología y un oxímetro que será utilizado en el área de Pediatría.

El equipamiento fue adquirido con los fondos obtenidos durante la 8ª edición del Desafío de los Leones, una iniciativa solidaria que permite a la institución canalizar el acompañamiento de la comunidad hacia distintas necesidades del Hospital Municipal.

Desde el Club de Leones destacaron la importancia de continuar articulando acciones solidarias que permitan incorporar recursos y equipamiento para contribuir con la atención que brinda el Hospital “Dr. Felipe A. Fossati”.