La Fiesta Nacional del Postre presentó su 22ª edición con cuatro jornadas de gastronomía y actividades

La celebración se desarrollará del viernes 9 al lunes 12 de octubre en el predio de la Sociedad Rural, con cocinas en vivo, invitados especiales, propuestas educativas y el tradicional desafío del postre más largo.

La 22ª edición de la Fiesta Nacional del Postre comenzó a tomar forma con su presentación oficial realizada en la Casa del Bicentenario. El lanzamiento estuvo encabezado por el intendente Esteban Reino y la subsecretaria de Turismo, Rosario Tufró, quienes estuvieron acompañados por productores, emprendedores y representantes del sector gastronómico local.

Durante la presentación también participaron Nicolás Quiroga, de Doble Yema, y representantes de distintos emprendimientos que tendrán protagonismo durante las cuatro jornadas. La propuesta apunta nuevamente a poner en valor la identidad gastronómica de Balcarce y fortalecer el atractivo turístico de la ciudad.

Reino expresó su satisfacción por volver a anunciar una celebración que, según destacó, crece año tras año y convoca a numerosos integrantes del comercio y la producción local. En ese sentido, remarcó que la fiesta constituye una oportunidad para mostrar a vecinos y visitantes de distintos puntos de la provincia y el país el potencial gastronómico y organizativo de Balcarce.

Por su parte, Tufró destacó el trabajo articulado con los productores y anticipó una programación renovada, con reconocidos referentes de la pastelería y la gastronomía, además de propuestas recreativas, culturales y educativas.

Cuatro jornadas en la Sociedad Rural

La celebración se desarrollará del viernes 9 al lunes 12 de octubre, aprovechando el fin de semana largo. El escenario volverá a ser el predio de la Sociedad Rural, donde se dispondrán espacios interiores y exteriores para recibir al público.

Uno de los atractivos será la participación de cocineros y creadores gastronómicos con presencia en redes sociales, que acercarán nuevas tendencias, recetas y técnicas mediante distintas demostraciones.

Entre los invitados se encuentran Lulo Kazimirczyk, especializado en pastelería nórdica; Edgardo Ríos, de Mambrunense; y Chef Sale. También participará Rocío Espinillo, madrina de la Fiesta Nacional del Postre.

La programación contará además con la presencia de ciudades invitadas. San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, llegará con una propuesta de inspiración patagónica, mientras que Benito Juárez presentará una elaboración con la frambuesa como protagonista.

En el ámbito local se sumarán instituciones educativas, espacios municipales y organizaciones que compartirán experiencias desarrolladas durante el año.

El aporte de los emprendedores locales

Durante la presentación, Nicolás Quiroga, responsable de Doble Yema, explicó el trabajo que viene desarrollando junto a distintos emprendimientos y establecimientos gastronómicos de Balcarce.

El productor dedicado a la distribución de huevos señaló que la fiesta representa una oportunidad para darle mayor visibilidad a su actividad y acercar su materia prima a nuevas experiencias culinarias.

Además, adelantó que participará en dos o tres espacios de cocina acompañando a pasteleros y cocineros que utilizarán sus productos. También confirmó la presencia de un horno de barro como parte de las propuestas.

Una agenda con gastronomía, música y actividades educativas

La programación combinará gastronomía, música y entretenimiento. Entre las actividades se encuentran la presentación de juegos didácticos vinculados con la historia y la identidad de Balcarce, la participación de la Orquesta Escuela Municipal y diferentes propuestas destinadas a los más chicos.

También estarán presentes el “Club Después del Cole”, “Envión” y establecimientos educativos, además del Museo Histórico Balcarce (MUHBA), que compartirá materiales y experiencias trabajadas en el marco de la conmemoración de los 150 años de la ciudad.

La fiesta tendrá además un componente solidario. El tradicional desafío del postre más largo volverá a convocar al público y lo recaudado será destinado a las instituciones Protección a la Infancia y el Hogar “Nuestro Sueño”.

La programación anunciada

Viernes 9 de octubre

Presentación del juego didáctico “Balcarce se recorre jugando”, de la Escuela Nº 3.

Presentación del juego de naipes “Identidad Secreta”, del Museo Histórico Balcarce.

Cocina en vivo a cargo del Club Después del Cole.

Sábado 10 de octubre

Presentación de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil.

Cocina en vivo con la chef Paula Larroudé, pastelera invitada de San Martín de los Andes, con la propuesta “Bosque Negro y deshielo en Chapelco”.

16:00: Lulo Kazimirczyk, con una propuesta de pastelería nórdica.

17:00: Mambrunense, con Edgardo Ríos.

Domingo 11 de octubre

Nuevos Cocineritos, con Marcela Legarreta.

Estela Gluten: elaboración de una torta sin TACC en el marco del “Día de la Madre”.

16:00: Guardia Nacional del Mar, de Mar del Plata.

17:00: Rocío Espinillo, madrina de la Fiesta Nacional del Postre.

Lunes 12 de octubre

Cocina en vivo a cargo del Municipio de Benito Juárez.

16:00: Chef Sale.

17:00: elaboración del postre más largo, a beneficio de Protección a la Infancia y Nuestro Sueño.

Desde la organización anticiparon que todavía restan confirmar artistas, espectáculos y otras actividades que se incorporarán a la propuesta. El cronograma oficial completo será difundido próximamente a través de las redes sociales de Turismo Balcarce.

La fiesta contará también con el acompañamiento institucional de las secretarías de Turismo de la región y de la Provincia de Buenos Aires, junto con la participación especial de San Martín de los Andes.

El desafío de superar el récord

Uno de los momentos centrales volverá a ser la elaboración del postre Balcarce de dimensiones extraordinarias, una iniciativa que se renueva en cada edición y que convoca tanto a quienes participan de su preparación como al público que acompaña el desafío.

Tufró confirmó que este año habrá un nuevo récord y que la elaboración continuará extendiéndose, en una propuesta que volverá a tener además un fin solidario.

La funcionaria adelantó que las recetas de los invitados se mantendrán como sorpresa hasta el momento de las demostraciones. La propuesta combinará preparaciones tradicionales, alternativas innovadoras y experiencias vinculadas con distintas corrientes de la pastelería, incluida la pastelería nórdica.