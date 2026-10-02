Plus, guardias y mejoras salariales: los nuevos acuerdos alcanzados por el STM

El Sindicato de Trabajadores Municipales informó a sus afiliados que, además de la pauta salarial acordada, alcanzó nuevos entendimientos con el Departamento Ejecutivo que contemplan mejoras para distintos sectores de la administración municipal.

Según comunicó la organización gremial, los acuerdos fueron registrados ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, autoridad de aplicación.

Entre los principales puntos, el Departamento Ejecutivo se comprometió a duplicar el porcentaje correspondiente al plus para conductores de vehículos pesados, maquinarias, vehículos de tránsito, camiones, motoniveladoras y ambulancias.

Actualmente, el adicional representa el 2,5% del básico y pasará al 5%. La medida se encuentra contemplada en el Convenio Colectivo de Trabajo y será presupuestada para su aplicación durante 2027, aunque resta definir la fecha de implementación.

Pedido por días de estrés

Otro de los puntos acordados está relacionado con los trabajadores comprendidos en los artículos 26 y 26 bis del Convenio Colectivo de Trabajo, correspondientes a tareas consideradas de riesgo y declaradas insalubres por el Ministerio de Trabajo.

El Ejecutivo se comprometió a dialogar y consensuar el pedido del STM para incorporar días por estrés para quienes desarrollan tareas en áreas como Minoridad y Derechos del Niño, Emergencias, UTI, quirófano, lavaderos, cirugía, Rayos, laboratorio, anatomía patológica y esterilización, entre otras.

Aumento para trabajadores de Zoonosis

El sindicato también informó que se acordó elevar el plus de guardia para los trabajadores del área de Zoonosis.

El adicional pasará del 6% al 8% a partir de noviembre.

Cambios para trabajadores de Salud

Otro de los acuerdos alcanzados contempla la recuperación progresiva de la planta de 48 horas para trabajadores del área de Salud que cumplen funciones bajo el sistema de rotación por planillas.

La medida alcanza a enfermeros, mucamas y camilleros que ingresaron después de 2018. Según explicó el gremio, a partir de enero comenzarán a cobrar de manera individual, uno por mes, la garantía salarial que permitirá equiparar sus ingresos a los correspondientes a una jornada de 48 horas, hasta que cada trabajador pase formalmente a dicho régimen.

“Seguir gestionando más beneficios”

La secretaria general del STM, Xoana Martínez, destacó el trabajo realizado por los representantes gremiales para recoger las inquietudes de los trabajadores y trasladarlas a las instancias de negociación con el Ejecutivo.

“Todos los acuerdos son fruto de las recorridas que hacen los compañeros, que reciben las inquietudes y que nosotros vamos canalizando. Por eso, quienes tengan inquietudes los invitamos en las recorridas a que las planteen para poder seguir gestionando más beneficios para los compañeros”, señaló.

Martínez sostuvo además que la apertura del gremio implica mantener un contacto permanente con los trabajadores y atender sus reclamos.

“Cuando hablamos de un gremio abierto nos referimos a escuchar los reclamos e ir dando respuesta en un contexto macroeconómico muy difícil”, concluyó.