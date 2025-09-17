Alumnos de la Escuela Primaria N° 45 visitaron la Municipalidad

En la mañana de este miércoles, la “Sala de los Intendentes” fue el lugar de encuentro con estudiantes de cuarto año de la Escuela Primaria Nº 45 “Gendarmería Nacional”.

Durante la jornada, los chicos y chicas recorrieron las instalaciones de la Administración Central, donde pudieron interiorizarse sobre el funcionamiento de las distintas áreas que componen el municipio. La experiencia fue guiada por personal municipal, que explicó de forma didáctica y cercana cómo se organiza el trabajo diario dentro del edificio comunal.

Uno de los momentos más destacados fue el encuentro con el intendente Esteban Reino, quien los recibió con mucha calidez y respondió con entusiasmo a las inquietudes de los alumnos. En un clima distendido y participativo, el jefe comunal relató en qué consisten sus tareas cotidianas y la importancia del compromiso con la comunidad.

La visita no solo permitió a los estudiantes acercarse al quehacer municipal, sino que también fomentó el interés por la participación ciudadana y el valor del servicio público. Una experiencia que, seguramente, quedará en la memoria de todos los presentes.