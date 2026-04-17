Amenazas en escuelas: advierten que las pintadas pueden derivar en causas penales y hasta seis años de prisión

Las recientes amenazas que aparecieron en distintos establecimientos educativos, donde se advertía sobre un supuesto tiroteo, encendieron las alarmas y motivaron consultas a fuentes judiciales sobre el alcance de las sanciones.

En ese marco, el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata, Walter Martínez Soto, fue contundente: los jóvenes que sean identificados como autores de este tipo de mensajes “serán procesados por el delito de intimidación pública”, figura que contempla penas de hasta seis años de prisión.

El funcionario aclaró además que, desde el punto de vista penal, “no existe responsabilidad directa de los padres”. Sin embargo, advirtió que en la práctica la situación es distinta cuando se trata de afrontar las consecuencias económicas.

“El menor no tiene medios para pagar daños y perjuicios. Por lo tanto, indirectamente, eso termina recayendo en la familia, salvo que decidan dejarlo insolvente de por vida”, explicó.

Martínez Soto también puso el foco en la gravedad de este tipo de conductas, incluso cuando se realizan “en broma”. “Escribir ‘van a matar a todos’ y reírse no es un chiste. Ya el hecho de realizar una pintada con tinta indeleble constituye un daño, además de reflejar un desprecio por el ámbito educativo”, sostuvo.

Respecto del marco legal vigente, indicó que actualmente rige la ley 22.278, que establece penas de hasta seis años de prisión. No obstante, anticipó que el nuevo régimen penal juvenil entrará en vigencia entre fines de septiembre y principios de octubre.

“Hoy no implica necesariamente la detención, pero cuando la nueva ley esté vigente, este tipo de hechos sí podrían derivar en una detención”, concluyó.