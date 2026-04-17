Continuaría el paro de transporte en toda la región

Cuando todo parecía encaminarse hacia una solución, la negociación para destrabar el conflicto que mantiene paralizada la actividad en Puerto Quequén volvió a frustrarse en las últimas horas.

El principal escollo fue la negativa del sector acopiador a convalidar un aumento del 17% en las tarifas del transporte, condición que había sido aceptada por el resto de las entidades patronales rurales. De hecho, según trascendió, esas organizaciones ya habían enviado a sus representantes con la intención de avanzar en la firma del acuerdo.

Sin embargo, al momento de formalizar el entendimiento, los delegados del Centro de Acopiadores no se presentaron, lo que impidió cerrar la negociación que parecía inminente.

Posteriormente, fuentes vinculadas al sector confirmaron que los acopiadores no estaban dispuestos a aceptar una recomposición de esa magnitud, postura que terminó por hacer caer el acuerdo.

Ante este escenario, los transportistas resolvieron mantener, al menos por ahora, la medida de fuerza que desde hace varios días impacta de lleno en la operatoria portuaria y genera preocupación en toda la cadena agroexportadora. En Balcarce se seguirían los mismos pasos.