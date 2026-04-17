Necochea busca implementar el sistema de venta de lotes que se realiza en Balcarce

En el mediodía de este viernes, el concejal Gonzalo Scioli, y el Dr. Sergio Garitta, director de Regularización Dominial, recibieron a funcionarios y agentes del Municipio de Necochea en la “Sala de los Intendentes”.

La delegación llegó desde la vecina localidad con el objetivo de interiorizarse en el proceso de venta de lotes que el Municipio de Balcarce viene implementando desde el año 2017, una política pública que ha permitido ampliar el acceso a la tierra para numerosas familias.

Durante el encuentro, los representantes de Necochea manifestaron su interés en conocer en detalle tanto los mecanismos de venta de terrenos sociales como los procedimientos de subasta pública de lotes, con la finalidad de evaluar su implementación en su propio distrito.

En este sentido, desde el área de Regularización Dominial se brindaron precisiones sobre la operatoria, los criterios de adjudicación y las herramientas administrativas utilizadas para garantizar transparencia y equidad en cada proceso.

Cabe destacar que este modelo de gestión ya está siendo tomado como referencia por distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires, posicionando a Balcarce como un ejemplo en materia de políticas de acceso al suelo y planificación urbana.

El municipio continúa consolidando iniciativas que promueven el desarrollo ordenado y generan oportunidades concretas para que más familias puedan avanzar hacia el sueño de la vivienda propia.