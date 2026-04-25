Amigos Unidos y San Agustín ganaron; San Manuel y Racing igualaron en la tercera fecha

Este sábado se disputó la primera parte de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 —»75° Aniversario Bomberos Voluntarios de Balcarce»—, certamen organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol que pone en juego la Copa Challenger «Alejandro ‘Cucho’ Mascareño».

En uno de los encuentros de la jornada, Atlético San Manuel y Racing FC igualaron 1 a 1 en cancha del conjunto local. En tanto, Amigos Unidos se impuso con contundencia al golear 4 a 1 a San Lorenzo en el estadio «Antonio Cerono», mientras que Atlético San Agustín logró una valiosa victoria por 2 a 1 frente a Boca Juniors en el «Juan Carlos Gentile».

La fecha se completará este domingo con tres partidos que comenzarán a las 16 hs: Los Patos FC será local ante Ferroviarios; River Balcarce se medirá con FC Agrarias en el estadio «Néstor Fabrizzi»; y Deportivo Los Pinos enfrentará a Sportivo Trabajo Mitre en cancha de Ferroviarios.