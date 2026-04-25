Sin acuerdo en el Ministerio de Trabajo, este lunes retención de tareas de municipales

Este lunes los empleados municipales llevarán adelante una medida de fuerza en reclamo por la falta de actualización salarial.

La protesta incluirá tanto a los trabajadores adheridos al STM como a aquellos que no forman parte del gremio, en un escenario de creciente malestar por el incumplimiento del Ejecutivo en materia de recomposición de haberes.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el reclamo responde a un ofrecimiento que no guarda relación con la inflación. En ese marco, el Ejecutivo habría ofrecido un 4,5%, propuesta que fue desestimada. El viernes a las 12 las partes fueron convocadas por el Ministerio de Trabajo, delegación Balcarce, para destrabar el conflicto, situación que no prosperó.

Desde el STM aseguraron que se garantizan las guardias y la atención de servicios esenciales.