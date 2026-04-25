Gran peña esperando el «Día del Trabajador» en la Pulpería

La Unión de Padres del Colegio San José se encuentra ultimando detalles para la realización de una peña folklórica que tendrá lugar este jueves 30 en la “Pulpería”, en la antesala del Día del Trabajador.

El evento contará con una nutrida grilla de artistas locales y regionales. Sobre el escenario se presentarán Tomás Agustín Gorosito, Cristian Méndez, Sergio Acedo, los hermanos Bouza, Sebastián Briz, Raky —“la voz de la pasión”—, Miguel Petti, Estampa Criolla, la Agrupación Los Amigos y el cierre con “El Rejunto del San José”.

Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse en la administración del establecimiento educativo o comunicándose al teléfono 2266-549919.

En diálogo con Radio Puntonueve, Emiliano “Pampita” Pellegrino destacó que se trata de la tercera edición de esta peña previa al Día del Trabajador y explicó el objetivo solidario del encuentro. “Queremos juntar dinero para poder levantar las paredes del gimnasio que ya tiene su techo. La idea es poder tener el salón cerrado para la EduCoAgro. Vamos a ver si llegamos, pero con lo recaudado vamos a tratar de seguir avanzando, entendiendo la situación actual”, señaló.

Por su parte, el director del colegio, Pablo Vergara, junto a Andrea Silva, remarcaron la importancia de este tipo de iniciativas para el crecimiento institucional, al tiempo que valoraron el acompañamiento constante de las familias y de las empresas que colaboran en cada actividad organizada.