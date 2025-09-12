Antonetti Riquelme inicia la Eurocopa ILCA

El timonel balcarceño Franco Antonetti Riquelme está a punto de iniciar una nueva competencia a bordo de la embarcación Argentina 225169 que ya lo vio triunfador.

Se trata de la Eurocopa Ilca que se estará desarrollando desde hoy y hasta el domingo en el círcolo vela Bellano, lago Di Como, Italia.

La regata europea contará con la presencia de 69 embarcaciones en dos categorías. Es la antesala al campeonato mundial.

Para Franco será la defensa del título obtenido el año pasado en Australia que le valió la obtención del Fangio de Oro en la última edición de la Fiesta del Deporte.

El mundial se realizará -esta vez- del 18 al 28 de este mes en Formia, un espejo de agua ubicado al sur de Italia que albergará alrededor de 500 embarcaciones provenientes de países de todo el mundo.