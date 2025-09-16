El timonel balcarceño Franco Antonetti Riquelme logró el subcampeonato europeo a bordo de la embarcación Argentina 225169, luego de tres días de competencia.

Se trata de la Eurocopa Ilca que se estuvo desarrollando entre viernes y domingo en el Circolo Vela Bellano, lago Di Como, Italia.

Franco tuvo un gran arranque en la competencia teniendo en cuenta que se quedó con el triunfo en la primera regata. Luego, en la segunda, tuvo algunos inconvenientes que lo fueron relegando de los primeros lugares y, finalmente, el domingo las condiciones climáticas no permitieron que se pudiera largar la tercera.

Transcurridas las pruebas, en la sumatoria de puntos, el balcarceño alcanzó el segundo lugar demostrando que continúa en un gran momento deportivo.

La prueba fue la antesala del mundial que se realizará del 18 al 28 de este mes en Formia, un espejo de agua ubicado al sur de Italia que albergará a alrededor de 500 embarcaciones provenientes de diferentes países.

Vale destacar que Franco es el defensor del título, ya que en el 2024 se quedó con el Campeonato Mundial Ilca 6 -categoría AP- celebrado en Adelaida, Australia.