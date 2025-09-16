Aprehenden a hombre que ocasionaba disturbios en la vía pública

Durante la tarde del martes, vecinos de calle 24 entre 103 y 105 alertaron al Centro de Monitoreo Municipal sobre la presencia de un hombre que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública.

En respuesta al aviso, se comisionó un móvil de la Estación de Policía Comunal Balcarce. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el individuo, de 30 años, se encontraba en estado de ebriedad y adoptó una actitud confrontativa con el personal policial, por lo que fue reducido y aprehendido.

Según se informó, el sujeto posee antecedentes penales registrados en la ciudad.

Se labraron actuaciones contravencionales en el marco del Decreto Ley 8031/73 (artículos 35, 72 y 74 inciso A) del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires. Luego de cumplirse los recaudos legales, recuperó su libertad conforme a lo establecido por el artículo 119 de la misma normativa.

El procedimiento fue realizado por personal a cargo del Subcomisario Gastón Sánchez, Jefe de la Estación de Policía Comunal Balcarce, con intervención del Juzgado de Paz Letrado local, a cargo de la Dra. Florencia Hogan.