Aprehenden a joven con marihuana

Durante un operativo de prevención y seguridad realizado en la madrugada de este domingo, personal de la Estación de Policía Comunal identificó a un joven de 18 años en inmediaciones de las calles 19 y 24.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia del móvil, el individuo adoptó una actitud sospechosa e intentó ocultar un elemento dentro de una riñonera que llevaba consigo. Ante esta situación y cumpliendo con los procedimientos legales vigentes, los efectivos procedieron a su identificación y a una requisa preventiva.

Como resultado del procedimiento, se constató que en el interior de la riñonera transportaba nueve envoltorios con una sustancia vegetal similar a marihuana. Con la colaboración de personal especializado de la Delegación de Drogas Ilícitas se realizó el test orientativo correspondiente, que arrojó resultado positivo para cannabis sativa, con un peso total de 8,37 gramos.

Tras tomar intervención la Fiscalía a cargo del fiscal Rodolfo Moure, se dispuso la aprehensión del joven por el delito de tenencia simple de estupefacientes, en el marco de la Ley 23.737. Posteriormente, recuperó la libertad conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.