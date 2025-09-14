Aprehenden a un adolescente de 14 años por intento de robo en el Centro Cultural Salomone

En las últimas horas, un adolescente de 14 años fue aprehendido por personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce, acusado de participar en un robo en grado de tentativa en el Centro Cultural Salomone, ubicado en avenida Eva Perón entre calles 116 bis y 118.

El hecho habría ocurrido cerca de la hora 8, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de intrusos en el predio. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a dos jóvenes que huían por un portón, llevando una bolsa negra que arrojaron antes de escapar a pie.

Uno de los sospechosos ingresó al fondo de una vivienda ubicada sobre calle 13 y se ocultó en un galpón de chapa. Allí fue aprehendido e identificado como un menor de 14 años. El otro involucrado logró darse a la fuga.

En el interior de la bolsa se hallaron un CPU y un monitor marca Coradir, que habían sido sustraídos del centro cultural tras forzar una puerta de chapa.

La Fiscalía de Menores, a cargo de la Dra. Baqueiro, dispuso la notificación de la formación de causa por “Robo en grado de tentativa” y la entrega del menor a sus progenitores.