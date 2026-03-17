Aprehenden a un conductor por realizar picadas en pleno centro

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) Balcarce aprehendió a un hombre luego de ser sorprendido participando de una picada ilegal en la vía pública.

El hecho ocurrió durante una recorrida preventiva cuando los efectivos observaron que, por calle 16 entre 15 y 17, dos automóviles circulaban a alta velocidad compitiendo entre sí. Ante la situación, el personal policial inició una persecución y logró interceptar a uno de los vehículos involucrados.

Tras detener la marcha del rodado, los agentes identificaron a su conductor. El magistrado interviniente dispuso la aprehensión del masculino y la notificación de la formación de causa por el delito de “Prueba ilegal de velocidad con un vehículo automotor”.

Además, se procedió al secuestro del vehículo y a la realización del test de alcoholemia correspondiente. Una vez certificado su domicilio, la Justicia ordenó que el imputado recupere la libertad conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.