Aprehenden a un hombre que manejaba un auto robado

En horas de la tarde, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) Balcarce llevó a cabo la aprehensión de un hombre mayor de edad, oriundo de la ciudad de Balcarce, en el marco de un operativo realizado en la intersección de Avenida Caseros y calle 17.

El procedimiento se inició cuando los efectivos observaron un vehículo circulando con una chapa patente apócrifa. Al realizar la revisión del rodado, se constató que los vidrios laterales, luneta y parabrisas presentaban grabada una patente distinta a la visible en la chapa.

A través del sistema de Radio Estación de Policía Mar del Plata (911), se estableció que sobre el dominio real del vehículo recaía un pedido de secuestro activo con fecha del 19 de abril de 2024, en una causa caratulada como «hurto», a requerimiento de la Comisaría Segunda de General Pueyrredón y con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos contra la Propiedad del Departamento Judicial Mar del Plata.

La Unidad Funcional de Instrucción de Delitos en Flagrancia de Mar del Plata, a cargo de la Dra. Sánchez, dispuso notificar al aprehendido de la formación de causa por el delito de “Encubrimiento”. El hombre fue trasladado a la base del Comando de Prevención Rural Balcarce, donde se realizaron las actuaciones correspondientes. El vehículo fue secuestrado y será sometido a peritajes.