ARBal refuerza la regularización de tasas con quita de intereses

La Agencia de Recaudación Balcarce (ARBal) puso en marcha un esquema renovado de regularización de deudas que vuelve a colocar en agenda la posibilidad de que vecinos y contribuyentes se pongan al día con importantes beneficios económicos y herramientas digitales.

El programa alcanza a las tasas vinculadas a servicios urbanos, alumbrado público, red vial y obras, e incorpora quitas de intereses que pueden llegar hasta el 100 % en los casos de pago al contado o en hasta dos cuotas. La medida busca ofrecer una vía concreta para cancelar obligaciones pendientes y, al mismo tiempo, evitar la generación de mayores costos derivados de instancias administrativas o judiciales.

Uno de los ejes centrales de esta etapa es la ampliación de los canales de pago. A través del sitio oficial www.arbal.gob.ar se pueden efectuar cancelaciones online utilizando billeteras virtuales, lo que permite gestionar el trámite de manera ágil y sin necesidad de concurrir personalmente. Además, se habilitó la adhesión de facturas a plataformas como Red Link, Pago Mis Cuentas y Mercado Pago, ampliando las opciones disponibles para cumplir con las obligaciones municipales.

Desde el organismo recordaron que quienes requieran orientación pueden acercarse a las oficinas de ARBal o de Aguas de la ciudad para recibir asesoramiento personalizado. También se encuentra disponible información actualizada en la cuenta de Instagram @arbal.ok y a través de los teléfonos y correos electrónicos habilitados.