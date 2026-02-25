miércoles 25, febrero, 2026

ARBal refuerza la regularización de tasas con quita de intereses

La Agencia de Recaudación Balcarce (ARBal) puso en marcha un esquema renovado de regularización de deudas que vuelve a colocar en agenda la posibilidad de que vecinos y contribuyentes se pongan al día con importantes beneficios económicos y herramientas digitales.

El programa alcanza a las tasas vinculadas a servicios urbanos, alumbrado público, red vial y obras, e incorpora quitas de intereses que pueden llegar hasta el 100 % en los casos de pago al contado o en hasta dos cuotas. La medida busca ofrecer una vía concreta para cancelar obligaciones pendientes y, al mismo tiempo, evitar la generación de mayores costos derivados de instancias administrativas o judiciales.

Uno de los ejes centrales de esta etapa es la ampliación de los canales de pago. A través del sitio oficial www.arbal.gob.ar se pueden efectuar cancelaciones online utilizando billeteras virtuales, lo que permite gestionar el trámite de manera ágil y sin necesidad de concurrir personalmente. Además, se habilitó la adhesión de facturas a plataformas como Red Link, Pago Mis Cuentas y Mercado Pago, ampliando las opciones disponibles para cumplir con las obligaciones municipales.

Desde el organismo recordaron que quienes requieran orientación pueden acercarse a las oficinas de ARBal o de Aguas de la ciudad para recibir asesoramiento personalizado. También se encuentra disponible información actualizada en la cuenta de Instagram @arbal.ok y a través de los teléfonos y correos electrónicos habilitados.

