Armando Poblet se retira tras 34 años en la educación

Después de más de tres décadas de trabajo en el sistema educativo, Armando Poblet concluyó su etapa como docente y directivo en una de las instituciones más numerosas de la ciudad, como la Escuela de Educación Secundaria N°3.

“Son 34 años, aproximadamente. Hicimos un recorrido largo y había que darle un corte a esto. Es necesario que aparezcan nuevos aires y otras miradas”, expresó al confirmar su decisión.

En lo personal, describió este paso como un momento particular: “Es una mezcla rara. Una alegría porque hay que terminar una etapa y dar vuelta la página, y también nostalgia, porque el afecto de los chicos y las familias es muy importante. Muchas veces uno entra a la escuela con una sonrisa y se va con una sonrisa. Algún dolor de cabeza también, pero son los menos”.

Poblet señaló que la institución atravesó cambios significativos a lo largo de estas décadas: “Cuando empecé a trabajar en el «Nacional», era una escuela de 400 estudiantes. Hoy son 1.365. Eso marca una escolarización más extendida. Esta escuela es mucho más democrática que la que encontré cuando llegué, y cada cual construye su identidad en función de sus creencias y pareceres. Me parece que estamos en una mejor escuela”.

Al repasar lo que deja y lo que se lleva de su trayectoria, sostuvo: “Me llevo el cariño de los chicos. Dejo buenos compañeros y compañeras que trabajan muy bien y reconocen el trabajo del otro. Para mí eso fue central”.

Poblet continuará vinculado al ámbito educativo a través de su participación en equipos técnicos regionales, donde se encargará de capacitaciones docentes. “Siempre dije que tenía dos trabajos, porque con uno no alcanzaba. Voy a seguir en ese espacio. Hay que seguir leyendo, estudiando y preparando clases, en este caso para los compañeros y compañeras docentes”.

Sobre lo que representa su salida de la gestión, remarcó: “No es fácil pensar que esto tiene un quiebre. La escuela es para toda la vida. Lo que queda pendiente son algunas respuestas que no se pudieron dar, pero no tengo dudas de que el equipo que sigue las podrá concretar”.