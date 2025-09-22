Arranca el sueño mundialista de Antonetti Riquelme

El timonel balcarceño Franco Antonetti Riquelme inicia hoy su sueño mundialista, ya que comenzó la primera regata oficial del Campeonato Mundial ILCA Master 2025 en Formia, Italia, organizado por el Circolo Nautico Caposele.

Un espejo de agua ubicado al sur de Italia que albergará a alrededor de 450 embarcaciones provenientes de diferentes países.

Vale destacar que Franco es el defensor del título, ya que en el 2024 se quedó con el Campeonato Mundial Ilca 6 -categoría AP- celebrado en Adelaida, Australia.

Medios italianos reflejan que el evento de este año ha atraído a más de 450 regatistas de 31 países, lo que lo convierte en una de las mayores reuniones de la comunidad ILCA Master en todo el mundo.

Raffaele Giranella, presidente del Circolo Nautico Caposele, compartió su entusiasmo: “Para nuestro club, es un gran honor acoger en Formia el Campeonato Mundial ILCA Master, con nada menos que 455 atletas en la salida. Este evento trae a nuestro golfo el deporte, la pasión y una tradición náutica que tiene profundas raíces aquí”.

Y apuntó que “estamos deseando que comiencen las regatas el lunes: será un espectáculo único, con el mar y el viento de Formia listos para ofrecer emociones a todos los participantes y aficionados que sigan las regatas”.

Programa:

Lunes 22 – Miércoles 24: Regatas, fiestas diarias con pasta y música en directo.

Jueves 25: Día de reserva/descanso, cena de gala a las 20.

Viernes 26 – Sábado 27: Regatas, fiestas diarias con pasta y música en directo.

Domingo 28: Regatas finales, ceremonia de entrega de premios y clausura a las 18:30.

Con regatistas de todo el mundo, un animado programa social y el impresionante golfo de Formia como telón de fondo, el Campeonato Mundial ILCA Master 2025 promete ser una semana inolvidable.