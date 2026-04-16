Arranca la Expo Balcarce con el foco puesto en la ganadería

Este viernes se pondrá en marcha la edición número 51 de Expo Balcarce 2026, muestra ganadera, comercial e industrial que se extenderá hasta el domingo 19 en las instalaciones feria de la Sociedad Rural local, entidad que lleva a delante la organización con el respaldo de la Unidad Integrada Balcarce (Estación Experimental Agropecuaria Balcarce – Facultad de Ciencias Agraria), la Cámara de Comercio e Industria de Balcarce y la Municipalidad local.

El epicentro de la jornada inicial estará enmarcado por el desarrollo de una jornada técnico ganadera, en la que expondrán reconocidos profesionales de la actividad pública y privada, y el remate especial de más de 1.100 bovinos (hacienda gorda desde las 11 y el resto de las categorías a partir de las 15) y ovinos de distintas razas a cargo de la firma martillera Fontana Consignatarios.

El presidente de la Sociedad Rural local, Osvaldo Melucci, destacó que la muestra no es un evento de la entidad que lo organiza “sino de todos, que busca consolidarse como un espacio de encuentro del conjunto del sector productivo”.

Asimismo, resaltó el respaldo recibido de numerosas empresas e instituciones (se vendieron la totalidad de los espacios al aire libre y cubiertos), que estarán exhibiendo sus productos y servicios relacionados con el sector productivo regional.

La muestra se habilitará desde las 9 con la apertura de los stands comerciales, de artesanos y emprendedores, el patio de comidas y el sector cubierto con Pymes que ofrecerán productos regionales.

Todas las alternativas se pueden vivir a través de Radio 100.9, con la cobertura periodística de Eduardo «Felipe» Pinilla.