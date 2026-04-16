Buscan a familiares de un hombre internado en Mar del Plata: dice ser de Balcarce

Se solicita la colaboración de la comunidad para dar con familiares de Vicente Maresca en la ciudad de Balcarce.

El hombre se encuentra actualmente internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, a raíz de una fractura de cadera. Al momento del accidente no contaba con documentación y manifestó tener familiares en nuestra ciudad.

Ante esta situación, se inició una campaña a través de redes sociales con el objetivo de confirmar su identidad y lograr ubicar a algún familiar o persona que pueda aportar información sobre su entorno.

Cualquier dato que permita dar con sus allegados será de gran ayuda.

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