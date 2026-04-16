Se lanzó propuesta para alumnos del nivel secundario y universitario

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires lanzó el concurso “Narremos MEMORIA”, una propuesta que convoca a construir relatos creativos, reflexivos y comprometidos con la historia reciente, el presente y las proyecciones del país.

La iniciativa está destinada a estudiantes de los dos últimos años del nivel secundario y a jóvenes del ámbito universitario bonaerense, quienes deberán desarrollar producciones sonoras o audiovisuales vinculadas a la agenda de Memoria, Verdad y Justicia.

La organización está a cargo de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Prosecretaría de Medios y Publicaciones, UNLP TV, Radio UNLP, el Instituto Cultural bonaerense, la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial y la Unión de Estudiantes Secundarios.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. Para participar, las y los interesados deberán ingresar a https://unlp.edu.ar/medios, completar el formulario correspondiente y adjuntar un enlace (YouTube o Google Drive) con la pieza piloto, habilitado para su visualización. Además, se solicitarán datos personales básicos como nombre, apellido, DNI y correo electrónico.

Desde la organización se aclaró que cualquier incumplimiento o alteración de los requisitos establecidos implicará la descalificación automática, perdiendo el derecho a premios o menciones.

En cuanto al cronograma, la convocatoria comenzó el 6 de abril y se extenderá hasta el 30 de mayo. Los resultados se darán a conocer el 30 de junio, mientras que las producciones ganadoras se desarrollarán entre el 1 de julio y el 31 de agosto. La instancia de premiación y difusión de los trabajos tendrá lugar durante septiembre.

Para más información, las bases y condiciones pueden consultarse en medios.unlp.edu.ar.