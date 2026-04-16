PAMI en Balcarce funciona de manera normal

Las farmacias de Balcarce atraviesan una situación de creciente tensión financiera ante la irregular política de pagos de PAMI. Así lo advirtió Leonardo Loscalzo, presidente del Colegio de Farmacéuticos local, en diálogo con Radio 100.9, quien señaló que la obra social llegó a acumular una deuda de hasta considerable con los establecimientos de la ciudad.

La problemática reviste especial gravedad en Balcarce dado el perfil de sus pacientes: se trata en su mayoría de personas polimedicadas —adultos mayores con múltiples patologías crónicas—, lo que conlleva a una mayor demanda farmacéutica.

«La obra social nunca se puso al día y de acuerdo a nuestra facturación, siempre quedan al menos tres o cuatro pagos sin abonar», señaló.

Loscalzo precisó que el pago parcial reciente no alcanza para normalizar la situación. Al momento de presentar nuevas facturas, la deuda pendiente vuelve a escalar, aunque hacemos el esfuerzo de brindarle al afiliado la medicación que necesita. «Los plazos de pago nunca se cumplieron», remarcó el referente del sector.

La tensión no se limita al vínculo entre las farmacias y PAMI. Loscalzo advirtió que la mora está comenzando a repercutir aguas arriba en la cadena: «Estamos empezando a tener problemas con las droguerías que son nuestras proveedoras debido a la falta de pago», señaló.

A nivel nacional, trascendió que varias farmacias ya están operando únicamente con el stock existente, sin posibilidad de realizar nuevas compras a las droguerías. En Balcarce, la atención es aún normal, pero Loscalzo encendió una señal de alerta: si se interrumpe la cadena con los proveedores, el desabastecimiento podría ser inminente.

Consultado sobre perspectivas, el presidente del Colegio se mostró lejos de un optimismo inmediato. Los antecedentes recientes de PAMI en materia de regularización de pagos no ofrecen margen para confiar en una solución cercana, y la situación podría agravarse de forma significativa si la relación con las droguerías se rompe definitivamente.