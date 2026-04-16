Justina recibió el alta: estuvo casi 20 días internada

Justina, de 10 años, recibió el alta médica en las últimas horas luego de permanecer cerca de 20 días internada en la Clínica 25 de Mayo de Mar del Plata, a raíz de un profundo corte que le provocó serias complicaciones en su recuperación. El hecho ocurrió en la plaza ubicada en Av. René Favaloro entre 18 y 20, frente a la Estación de Policía Comunal.

En un primer momento, la menor había sido intervenida quirúrgicamente y posteriormente recibió el alta. Sin embargo, debió ser nuevamente hospitalizada tras presentar una infección en la herida. Según se informó, la zona afectada comenzó a tornarse rojiza durante el proceso de cicatrización, lo que alertó a los profesionales de la salud.

Ante este cuadro, los médicos resolvieron practicar una nueva cirugía para limpiar la herida, lo que derivó en un tratamiento intensivo con antibióticos debido al riesgo de necrosis. La complicación se originó por el contacto del hierro oxidado, con el que la niña se habría accidentado, generando una desestabilización en la evolución favorable que presentaba la paciente.

Luego de otros 15 días de tratamiento, finalmente este jueves pudo regresar a su hogar, donde continuará con su recuperación.

Por su parte, los padres adelantaron que seguirán adelante con las acciones correspondientes para dar con el responsable de haber dejado un elemento peligroso al descubierto, situación que derivó en el accidente y que, según remarcaron, podría haber afectado a cualquier otro niño.