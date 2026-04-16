Secuestraron 8 mil productos en «La Saladita» de Mar del Plata

El operativo que llevó a cabo Prefectura Naval Argentina (PNA) por una causa de infracción a la Ley de Marcas y Designaciones en «La Saladita de la Bristol» dejó como resultado el secuestro de 8 mil productos que estaban a la venta.

Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Primera Instancia Nº 3 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, Secretaría Penal Nº 8, cuyo titular es el Dr. Pablo Dallera, y la Fiscalía Federal N° 2 de Mar del Plata, del Dr. Santiago Eyherabide, por una denuncia radicada desde el Municipio de General Pueyrredón.

Un centenar de efectivos de la Prefectura arribaron al predio donde funciona la Unidad Turística Fiscal, ubicada en el Boulevard Marítimo, entre las calles Rivadavia y Peatonal San Martín. Allí identificaron a 91 personas, entre propietarios, empleados de los puestos y también cuatro referentes de un sindicato.

En el procedimiento, secuestraron un total de 400 bultos de mercadería en infracción, que contenían más de 8.000 productos como indumentaria, calzado, accesorios, artículos de bazar y de electrónica.