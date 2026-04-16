Remate especial de 1.100 vacunos en el primer día de la Expo Balcarce

Fontana Consignatarios, a cargo de los martilleros Horacio y Francisco Fontana, protagonizará uno de los atractivos centrales del primer día de la Expo Balcarce 2026 con un remate especial de 1.100 vacunos que se desarrollará a partir de las 11. La jornada incluirá además el concurso de ganado tipo.

La sesión matutina arrancará con la venta de 350 animales de consumo, entre vacas y toros.

Por la tarde, desde las 15, comenzará la subasta de invernada con una oferta amplia y seleccionada: 330 terneros, 230 terneras, 50 novillitos y 50 vaquilloncitas. Entre los vientres se destacan 85 vacas preñadas Angus de marca líquida, entre tres cuartos de dientes y boca llena, con un plazo de pago de noventa días; 10 vaquillonas preñadas Angus, negras y coloradas, provenientes de La Eudocia de Petersen, y 15 vacas CUT preñadas.

Ovinos de raza

La misma firma completará la jornada con la venta de ovinos de distintas cabañas locales y de la región. Se ofrecerán 6 machos Texel, un macho Corriedale, 2 machos Dorper y 4 machos Hampshire Down entre los reproductores masculinos. En hembras se presentarán 3 Hampshire Down, 5 hembras F1 Dorper, una Texel y una Corriedale.

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