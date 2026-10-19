Avanza la renovación del primer piso del Hospital Fossati

La obra de renovación del primer piso del Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati” continúa avanzando y ya se completó la colocación de pisos en las habitaciones, el office de enfermería y los distintos sectores de la planta.

La siguiente etapa de los trabajos contempla la intervención de las paredes, mediante la colocación de placas de Durlock en algunas habitaciones y la ejecución de revoques en los pasillos. Posteriormente, las tareas se concentrarán en los cielorrasos.

De acuerdo con el cronograma previsto, el objetivo es finalizar la obra entre febrero y marzo de 2027.

En el marco del seguimiento de los trabajos, el intendente Esteban Reino recorrió las instalaciones junto al director del centro asistencial, Alejandro Cano; el director asociado, Javier Reino; y la supervisora del nosocomio, Sofía Giannetti.

Por otra parte, se destacó que cada piso del establecimiento sanitario cuenta con una caldera individual, un sistema que permite disponer de calefacción de manera independiente en los distintos niveles del hospital.