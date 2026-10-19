Balcarce ya vive las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata

La delegación de representantes de Balcarce partió esta mañana rumbo a Mar del Plata para participar de las finales de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollarán hasta el viernes. La subsecretaria de Deporte, Soledad Vivio, destacó el valor de haber alcanzado esta instancia y remarcó que el logro va más allá de los resultados deportivos.

Con grandes expectativas y la ilusión de representar a la ciudad, juveniles y adultos mayores de las áreas de Deporte y Cultura formarán parte de la etapa final de la competencia provincial, que reúne a participantes de distintos municipios bonaerenses.

En Mar del Plata, los representantes de Balcarce se alojarán en el Hotel Torres de Manantiales, ubicado en Alberti 445, donde compartirán la estadía durante el desarrollo de las actividades.

La jornada de este lunes tendrá como uno de sus principales atractivos el acto de apertura, previsto para esta tarde en el balneario Las Toscas, que contará con la presencia del cantante Tiago PZK.

Las finales se extenderán hasta el viernes y marcarán el cierre de un camino de participación, esfuerzo y dedicación para quienes lograron llegar a esta instancia. En ese sentido, Soledad Vivio puso el acento en la importancia de la experiencia y sostuvo que haber alcanzado las finales ya representa un triunfo, independientemente de los resultados que se obtengan en las distintas disciplinas.

De esta manera, Balcarce estará representada en una nueva edición de los Juegos Bonaerenses, con participantes que buscarán disfrutar de la experiencia, compartir con delegaciones de toda la provincia y dejar a la ciudad en lo más alto.