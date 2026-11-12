Atraparon a mechera en local de ropa

Poco minutos antes del mediodía de este jueves, una mujer fue aprehendida por personal de la Estación de Policía Comunal tras ser sorprendida cuando intentaba robar prendas de vestir del local comercial “Malba”, ubicado en calle 18, entre 13 y 15.

Según la información conocida hasta el momento, la mechera fue interceptada con mercadería que había ocultado con la intención de sustraerla del comercio. Posteriormente, fue trasladada a una dependencia policial.

Trascendió, además, que no sería la primera vez que la involucrada protagoniza un episodio de estas características.

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