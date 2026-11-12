Avanzan los trabajos de mantenimiento y conservación del arbolado en Plaza Libertad

La Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales continúa desarrollando tareas de mantenimiento y conservación del arbolado en Plaza Libertad, con el objetivo de preservar el estado de los ejemplares y mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilizan el espacio público.

Según se informó, los trabajos ya comprendieron dos cuadrantes del paseo y se encuentran próximos a finalizar. Una vez completada esta etapa, se prevé avanzar con intervenciones similares en otros espacios verdes de la ciudad.

Las tareas incluyen la denominada poda sanitaria, que consiste en retirar ramas secas, quebradas o enfermas, además de preparar aquellos ejemplares cuya extracción fue determinada por razones de seguridad.

Este tipo de intervenciones apunta a preservar la salud del arbolado y reducir los riesgos de desprendimientos y caídas de ramas, especialmente en aquellos árboles que presentan deterioro, partes muertas o pérdida de estabilidad.

De esta manera, se busca prevenir posibles accidentes, proteger a los vecinos que transitan por el lugar y evitar daños materiales que puedan ocasionarse ante la caída de ramas o ejemplares comprometidos.

Un trabajo basado en un informe técnico

Las intervenciones se llevan adelante tomando como referencia las recomendaciones incluidas en un informe técnico de evaluación de riesgo elaborado por el ingeniero Ariel Splencer, que fue presentado ante la dependencia municipal durante 2025.

A partir de ese relevamiento, se establecieron criterios para determinar las tareas necesarias sobre los ejemplares del paseo público, priorizando tanto la conservación del patrimonio arbóreo como la seguridad de la comunidad.

Una vez finalizados los trabajos en Plaza Libertad, el cronograma continuará en otros sectores verdes de Balcarce, en el marco de las acciones municipales de mantenimiento y cuidado del arbolado urbano.