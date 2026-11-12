Yanina Cazzola asumirá al frente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

La arquitecta Yanina Cazzola asumirá en los próximos días la conducción de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de Balcarce, formalizando así la sucesión de Gustavo Torres, quien dejará su cargo en el gobierno municipal para sumarse a la administración de Mar del Plata.

Cazzola ya forma parte de la estructura de la dependencia, por lo que su designación representará una continuidad dentro del área. De esta manera, pasará a ocupar la conducción de un espacio en el que ya venía desarrollando sus tareas y del que conoce el funcionamiento y los equipos de trabajo.

La modificación se produce luego de que el intendente Esteban Reino aceptara la propuesta para que Torres, ingeniero de profesión, se incorpore al equipo de gestión del municipio marplatense, conducido por Guillermo Montenegro, donde asumirá una función equivalente.

La salida del funcionario motivó una reorganización dentro del gabinete local, con el objetivo de garantizar la continuidad de las tareas y proyectos que se encuentran en marcha.

En ese contexto, la responsabilidad quedará ahora bajo la conducción de Cazzola, quien trabajará junto al equipo técnico que ya integra la Secretaría.