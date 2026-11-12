El Presupuesto 2027 prevé más de $537 millones para el Cementerio Municipal

El Departamento Ejecutivo incluyó una partida de $537.365.220,10 para los Servicios del Cementerio Municipal dentro del proyecto de Presupuesto 2027, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del área y avanzar con distintas tareas de mantenimiento, conservación e infraestructura.

La planificación presentada ante el Honorable Concejo Deliberante contempla una serie de intervenciones destinadas a mejorar las condiciones generales del predio, preservar las instalaciones existentes y responder a las necesidades que presenta el servicio.

Entre los trabajos proyectados se encuentra la reparación y el acondicionamiento de los techos de las nicheras municipales. La intervención apunta a evitar filtraciones, proteger las estructuras y prolongar su vida útil, mediante tareas de mantenimiento sobre las construcciones existentes.

Otro de los puntos destacados es la construcción de playones de hormigón para la futura instalación de mininicheras. Se trata de una alternativa que el Municipio busca incorporar para generar nuevos espacios y reemplazar progresivamente determinadas modalidades tradicionales de sepultura.

Asimismo, el programa presupuestario contempla mejoras en la infraestructura general del cementerio, con intervenciones en sectores de circulación y espacios utilizados tanto por los visitantes como por el personal municipal.

Más espacios y mejores condiciones de servicio

De acuerdo con los fundamentos del programa, las obras proyectadas buscan dar respuesta a la creciente demanda de espacios y garantizar condiciones adecuadas para la prestación de los servicios del cementerio.

La incorporación de las mininicheras forma parte de esa planificación, mientras que las tareas de reparación y mantenimiento apuntan a conservar las instalaciones y mejorar el funcionamiento cotidiano del predio.

De todos modos, las intervenciones previstas estarán sujetas a la aprobación del Presupuesto Municipal 2027 por parte del Concejo Deliberante y a la disponibilidad de recursos durante el próximo ejercicio.