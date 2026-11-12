Se realizó un torneo abierto para jugadores de todos los niveles y edades

El pasado miércoles feriado se llevó a cabo un torneo de carácter abierto destinado a jugadores aficionados de nivel inicial y alumnos de escuelas de entrenamiento, en una propuesta que reunió a participantes de distintas edades y géneros.

La iniciativa tuvo como principal objetivo brindarles a quienes recién comienzan sus entrenamientos la posibilidad de experimentar sus primeras competencias, compartir partidos con otros jugadores de niveles similares y animarse a dar sus primeros pasos en el ámbito competitivo, de acuerdo con sus posibilidades.

Para ello, se organizaron dos divisionales: Copa de Plata y Copa de Oro, que permitieron agrupar a los participantes y ofrecerles un espacio de competencia y aprendizaje.

La jornada contó con la presencia de nenas y nenes desde los 7 años hasta adultos mayores, generando un encuentro intergeneracional en el que se destacaron la buena camaradería, el compañerismo y la adaptación entre los jugadores y sus familiares.

Más allá de los resultados deportivos, el torneo representó una oportunidad para ganar experiencia, disfrutar de la actividad y fortalecer los vínculos entre quienes comparten la misma pasión.

Los resultados

En la Copa de Plata, el primer puesto quedó en manos de Emilio Chioccarello, seguido por Cristina Yagueddu. El tercer lugar fue compartido por Silvia Rego y Jazmín Galante.

Por su parte, en la Copa de Oro, Augusto Rodríguez Curate se consagró ganador, mientras que Feliciano Barbieri obtuvo el segundo puesto. Eleonora Sansosti y Elizabeth Gallegos compartieron la tercera posición.

De esta manera, el torneo cumplió con su propósito de acercar la experiencia competitiva a jugadores que comienzan su recorrido deportivo, promoviendo la participación, la integración y el disfrute de la actividad en un ambiente de respeto y compañerismo.