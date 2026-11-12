Primera Infancia Primero: el juego como herramienta para fortalecer los vínculos familiares en Balcarce

Cerca de 30 familias participaron de la propuesta impulsada por la Fundación Navarro Viola, que llegó a la ciudad en mayo y se extendió durante veinte semanas. A través de visitas domiciliarias y actividades lúdicas, el programa buscó acompañar la crianza y promover el desarrollo infantil.

El juego como espacio de encuentro, aprendizaje y construcción de vínculos fue el eje central del programa Primera Infancia Primero, una iniciativa impulsada por la Fundación Navarro Viola que se desarrolló en Balcarce durante este año y alcanzó a cerca de treinta familias.

La propuesta desembarcó en la ciudad en mayo, con el objetivo de promover el desarrollo infantil y fortalecer las habilidades parentales mediante distintas actividades lúdicas realizadas en los propios hogares. Durante veinte semanas, las familias participantes recibieron la visita de facilitadoras que acompañaron las experiencias de crianza y acercaron herramientas para estimular el crecimiento de niños y niñas.

En el ámbito local, la coordinación estuvo a cargo de la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.

Para concretar la implementación, a comienzos de año se firmó un convenio de cooperación entre el Municipio y la Fundación Navarro Viola. La entidad aportó capacitación, instancias de monitoreo y materiales destinados a los hogares que formaron parte del programa.

Las visitas domiciliarias se llevaron adelante entre mayo y septiembre. Como cierre de esta primera experiencia, el 15 de septiembre se realizó un encuentro en el que se entregaron certificados a las familias participantes.

Un espacio para compartir experiencias y proyectar la continuidad

La iniciativa tuvo una nueva instancia de intercambio el pasado 3 de noviembre, cuando la Fundación Navarro Viola convocó a una jornada de reconocimiento y trabajo conjunto en su sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En representación de Balcarce participaron Marina Pérez, en su carácter de coordinadora del programa, y Silvia Santamaría, quien se desempeñó como facilitadora.

El encuentro reunió a referentes de distintos municipios y permitió compartir experiencias, intercambiar aprendizajes, establecer pautas y orientaciones para la implementación de la propuesta y renovar los compromisos de trabajo de cara al próximo año.

Diez años acompañando la primera infancia

La jornada también tuvo un motivo especial de celebración: los diez años de trayectoria de Primera Infancia Primero, un programa que desde sus inicios apuesta al juego como una herramienta fundamental para acompañar la crianza y favorecer el desarrollo durante los primeros años de vida.

De esta manera, Balcarce formó parte de una experiencia que busca poner en valor la importancia del acompañamiento familiar, la estimulación temprana y la generación de espacios de juego compartido como pilares para el crecimiento y el bienestar de niños y niñas.