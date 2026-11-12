Una pequeña de 11 años lucha contra la leucemia y necesita el apoyo de toda la comunidad

Zoe tiene apenas 11 años y atraviesa una de las batallas más difíciles de su vida: lucha contra la leucemia. En medio de los tratamientos, el dolor y las dificultades que implica la enfermedad, la pequeña sigue adelante demostrando una enorme fortaleza.

Frente a esta situación, sus familiares iniciaron una campaña solidaria con el objetivo de que su historia llegue a cada rincón y pueda recibir el acompañamiento de toda la comunidad.

«Ella sigue sonriendo, sigue abrazando a su peluche, sigue soñando y dándonos fuerzas a nosotros cuando ya no tenemos«, expresaron sus seres queridos en un emotivo mensaje que refleja tanto la fortaleza de Zoe como el difícil momento que atraviesa toda la familia.

A través de las redes sociales, sus familiares convocan a la comunidad a compartir la historia, enviar palabras de aliento y sumarse a esta iniciativa. Cada publicación, mensaje y gesto solidario representa una muestra de cariño y esperanza para la pequeña.

Además, quienes deseen colaborar económicamente pueden realizar su aporte mediante los siguientes datos:

Alias: adriano31

adriano31 Titular: Alejandro Adriano Luna

Desde Mar del Plata, la familia lleva adelante la campaña #TodosConZoe, con la esperanza de que cada vez más personas se sumen y ayuden a que la niña se sienta acompañada en este camino.

En momentos tan difíciles, la solidaridad de la comunidad puede marcar una gran diferencia. Hoy, Zoe y su familia necesitan del apoyo de todos. Compartir su historia también es una manera de acompañarla y hacerle llegar la fuerza y el cariño de quienes desean verla salir adelante.