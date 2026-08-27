Aumentan las consultas pediátricas por cuadros virales durante los meses fríos

El Dr. Aníbal Giusti, integrante del área de Salud Familiar y Comunitaria, explicó que las bajas temperaturas generan condiciones favorables para la transmisión de infecciones virales. En Balcarce, el incremento de consultas se hace notar especialmente entre los pacientes pediátricos, aunque la mayoría de los cuadros son ambulatorios y no revisten gravedad.

Durante los meses fríos es habitual que aumente la circulación de distintos virus respiratorios. Según explicó Giusti, este escenario no es exclusivo de Balcarce, sino que también se observa un incremento de casos a nivel nacional.

En el ámbito local, el profesional marcó una diferencia entre los grupos etarios. “En cuanto a la atención pediátrica, sí estamos en un pico de atenciones”, señaló al describir la situación actual en la ciudad.

En cambio, entre los adultos, la cantidad de consultas se mantiene “más bien en lo esperado”. La misma tendencia se observa en el área de Clínica Médica, donde, de acuerdo con Giusti, se registran “muy poquitas internaciones por cuadros respiratorios”.

El profesional explicó que las internaciones que se producen están relacionadas principalmente con pacientes que presentan comorbilidades o alguna condición de salud previa que puede agravarse a partir de una infección respiratoria.

Como ejemplo, mencionó a las personas con asma, quienes ante una infección viral pueden experimentar una recrudescencia de su cuadro y requerir asistencia médica.

De esta manera, si bien el contexto propio de la temporada invernal favorece la circulación de virus y genera un aumento de las consultas, particularmente en el ámbito pediátrico, desde Salud Familiar y Comunitaria destacan que la mayoría de los casos son de carácter ambulatorio y no presentan complicaciones de gravedad.