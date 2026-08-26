Bomberos controlaron un principio de incendio en la chimenea de una vivienda

Pasadas las 14 de este miércoles, una dotación de Bomberos Voluntarios de Balcarce debió intervenir en una vivienda ubicada en la zona de calles 41 y 38, donde se produjo un principio de incendio en una chimenea.

Los servidores públicos acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar la situación, evitando que el fuego se propagara. La intervención estuvo a cargo del jefe del Cuerpo Activo, Federico Mancini, y, tras una breve labor, la dotación regresó al cuartel.

Se trata del segundo llamado consecutivo por un hecho de estas características. Durante la jornada del martes, los bomberos también habían sido convocados para sofocar un principio de incendio en la chimenea de un fogón, mientras se desarrollaba un asado en una vivienda de la ciudad.