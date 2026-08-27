Volcó camión de recolección de residuos

Un camión recolector de residuos de la empresa Ashira volcó durante la mañana de este jueves en la intersección de Primera Junta y Chacabuco.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, el hecho se produjo poco antes de la hora 9 cuando el conductor del vehículo intentó esquivar a otro transporte pesado. En esa maniobra, el camión habría mordido la cuneta y, posteriormente, terminó volcando de manera lenta.

Afortunadamente, los operarios que se encontraban realizando la carga de residuos lograron saltar del camión antes del vuelco y no sufrieron heridas.

Tras el episodio, se desplegó un operativo en el sector, con la intervención de personal de Tránsito y de la Policía Comunal.